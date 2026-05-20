İran: ABD'nin 168 çocuğun hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili iddiası "berbat bir yalan"

İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper'ın Minab'daki ilkokul saldırısına ilişkin 'okul füze üssünde' iddiasını 'temelsiz yalan' olarak nitelendirdi ve savaş suçu çağrısı yaptı.

İran, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper'ın 28 Şubat'ta ülkenin güneydoğusunda Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili iddiasını "temelsiz bir uydurma ve berbat bir yalan" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırının sorumlusu CENTCOM Komutanı Cooper'ın, ABD Kongresi oturumunda okulun bir füze üssünde bulunduğuna dair iddiasını reddetti.

Bekayi, "CENTCOM tarafından hedef alınan Minab'daki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'nun bir füze fırlatma tesisi içinde bulunduğu iddiası, temelsiz bir uydurma ve berbat bir yalandır." ifadelerini kullandı.

Cooper'ın iddiasını, "170'ten fazla çocuğun ve öğretmenlerinin katliamını örtbas etmek için utanmazca bir çarpıtma" olarak nitelendiren Bekayi, "Okul saatleri sırasında bir eğitim kurumunu hedef almak, uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalini oluşturur ve açık bir savaş suçudur. Bölgenin sivil niteliği, teknik çarpıtmalarla gizlenemez. Bu felaket saldırıyı emreden ve icra eden askeri komutanlar ve ABD yetkilileri, uluslararası hukuk kapsamında tam sorumlulukla yargılanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırının sorumlusu CENTCOM Komutanı Cooper, dün Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları Ordusu füze üssünde bulunduğunu" iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
