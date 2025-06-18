İran'dan ABD'ye Uyarı: Yanıt Vermeye Hazırız

İran'dan ABD'ye Uyarı: Yanıt Vermeye Hazırız
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İran'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Bahreini, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer alması durumunda yanıt vereceklerini belirtti. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştiren Bahreini, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, "Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız." dedi.

Bahreini, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya gelerek İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail rejiminin 13 Haziran'dan bu yana İran'a saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bahreini, "Bunlar sivil, kadın, çocuk, sivil altyapı hatta ülkemizdeki barışçıl nükleer tesislerini hedef alan İsrail saldırganlığıdır. Bu saldırılar sırasında çok sayıda çocuk ve kadın dahil, yüzlerce masum insan öldürüldü. Sadece İran'da değil, aynı zamanda bölgemizdeki insanların tehlikeli sızıntılara maruz kalması nedeniyle barışçıl nükleer tesislerimiz etrafında büyük bir tehlike var." diye konuştu.

Bahreini, İsrail'in, ABD'nin yanı sıra birçok Batılı ülke tarafından finansal, lojistik ve askeri alanda desteklenmesini eleştirdi.

İsrail'in, İran'a sebepsiz yere saldırdığını belirten Bahreini, "İsrail bu saldırılar sırasında sivilleri hedef alarak ayrımcılık, orantılılık ve saldırılar hakkında halkın bilgilendirilmesi ilkesini ihlal etti. İsrail, uluslararası hukukun ve insan haklarının tüm normlarını ihlal etti. İran, İsrail saldırılarına karşılık verme konusunda kararlı. Halkımızı, güvenliğimizi ve topraklarımızı savunmada hiçbir şüphe, tereddüt göstermeyeceğiz. Çok ciddi ve güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Şu anda yaptığımız da bu. Kendimizi savunmaktan başka bir şeye odaklanamayız." ifadelerini kullandı.

Bahreini, ABD'nin, İsrail'in yaptıklarına ortak olduğuna işaret ederek "ABD olmadan İsrail hiçbir şey. İsrail ne yapıyorsa ABD'nin askeri ve istihbarat desteğiyle yapıyor. ABD'nin eylemlerini takip edeceğiz. Herhangi bir noktada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda doğrudan yer aldığı sonucuna varırsak ABD'ye yanıt vermeye başlayacağız." diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyinin yanı sıra diğer uluslararası örgütlerin bu süreçte İsrail'in işlediği suçları durdurma konusunda başarısız olduğuna dikkati çeken Bahreini, uluslararası kuruluşların varlık nedenlerini kaybettiklerini söyledi.

Bahreini, İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunu vurguladı.

"Kırmızı çizgilerimizin aşılması halinde buna yanıt gelecek"

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son gerginliklere ilişkin açıklamalarını bir müdahale olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna Bahreini, şu yanıtı verdi:

"Evet, ABD Başkanı dahil ABD yetkililerinin açıklamalarını izliyoruz. Bunları İran'a yönelik meydan okumalara karşı sorumsuz tavırlar olarak görüyoruz ve ABD'nin İran'a yönelik politikalarının son 40 yıldır düşmanca olduğuna inanıyoruz. Bu, yeni bir şey değil. ABD'nin İran'a yönelik tehditleri yeni bir şey değil. ABD'nin İran'a karşı düşmanca bir tavrı olduğu açık. İran, daha önce de ABD'nin kibirli politikalarına karşı duran ülkeydi. Trump'ın yaptığı açıklamalar tamamen dengesiz. Bu açıklamaları görmezden gelemeyiz."

İran'ın kırmızı çizgilerinin olduğunu söyleyen Bahreini, bunların aşılması halinde yanıt vereceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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