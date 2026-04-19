İran basını: Deniz ablukası devam ettiği sürece müzakere gerçekleşmeyecek

İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını sürdürmesi halinde müzakerelere katılmayacağını bildirdi. İranlı yetkililer, müzakerelerin sekteye uğramasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu ifade etti.

İran basını, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasını devam ettirmesi halinde Tahran'ın müzakerelerin sonraki turuna katılmayacağını yazdı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran, deniz ablukasının devam etmesi halinde müzakerelere katılmayacak.

Haberde ayrıca, ABD ile yürütülen ilk tur müzakerelerinden sonra mesaj alışverişinin devam ettiği ancak Hürmüz Boğazı'nda devam eden ablukadan dolayı İran'ın Pakistan'a müzakere heyeti göndermesi hususunda henüz karar almadığı belirtildi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Diğer yandan İran, dün Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilerin geçişine açmış ancak ABD İran'a "deniz ablukası" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu. İran, bunun üzerinden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
