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İran'dan ABD'ye "Nükleer santrallere saldırı" uyarısı

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İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine saldırması halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini ve ABD ile müttefiklerinin tüm çıkarlarını hedef alacaklarını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin İran'ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin, İran'ın nükleer santrallerine yönelik saldırı tehdidi hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'nin, İran'ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD'nin müttefikleri ile yine ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini, çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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