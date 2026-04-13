İran'dan Hürmüz Boğazı'nı ablukaya ilişkin "Diğer kartlarımızı ortaya koyarız" açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı abluka girişimini blöf olarak nitelendirerek, bu eylemin savaş olarak değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca, İran'ın karşılık verme ihtimali ve diğer stratejik adımları ortaya koyabileceğini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimine ilişkin, "Belki diğer kartlarımızı ortaya koyarız." dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına yönelik ifadelerinin "gerçeklikten uzak ve bir blöf" olduğunu savundu.

Azizi, "Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'na yönelik bir abluka girişiminin mevcut durumu daha karmaşık hale getireceğini ve piyasalardaki dalgalanmaların şiddetleneceğini kaydeden Azizi, mevcut durumun daha iyi hale gelmesi isteniyorsa İran halkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Azizi, "Yenilginizi kabul edin, savaşta kazanamadıklarınızı müzakere masasında talep etmeyin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Ablukaya saatler kala tarihi rest
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
40 günlük savaşın maliyeti belli oldu