İran devlet televizyonu: İranlı heyetin ABD ile görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberler doğru değil

İran devlet televizyonu, İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılacak görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu. İranlı yetkililer, ateşkes ihlalleri nedeniyle görüşmeleri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılması öngörülen görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
