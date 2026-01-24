İnsan Hakları Kuruluşu: İran'daki Protestolarda Can Kaybı 5 Bini Aştı, İnternet Kesintileri Sürüyor

(ANKARA) - İran genelinde protestoların 27'nci gününde, insan hakları örgütü HRANA'nın derlediği verilere göre, doğrulanmış can kaybı 5 bin 137'ye, gözaltı sayısı ise 27 bin 797'ye yükseldi. İncelemesi süren ölüm raporlarının sayısı 12 bin 904 olarak kaydedilirken, en az 7 bin 402 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Ülke genelindeki internet kesintileri ise üçüncü haftasına girdi.

HRANA'ya göre, İran'da protestoların 27'nci günde Tahran, Kerman, Semnan ve İlam başta olmak üzere birçok kentte yeni gözaltılar gerçekleşti. Bazı protestoculara ait zorla itiraf videolarının devlet medyasında yayımlandığı aktarıldı. HRANA'nın derlediği verilere göre, doğrulanmış can kaybı 5 bin 137'ye, gözaltı sayısı ise 27 bin 797'ye yükseldi. İncelemesi süren ölüm raporlarının sayısı 12 bin 904 olarak kaydedilirken, en az 7 bin 402 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İnternet erişimine ilişkin kısıtlamaları izleyen NetBlocks, İran genelindeki internet kesintilerinin 348 saati aştığını duyurdu. Kuruluş, bağlantıda sınırlı ve geçici artışlar gözlemlense de bunun yaygın bir erişim anlamına gelmediğini ve "sahte trafik" oluşturularak internetin geri döndüğü izleniminin yaratılmaya çalışıldığını bildirdi.

İnsan hakları örgütleri, internet kesintilerinin ihlallerin belgelenmesini zorlaştırdığını, mağdurların kimliklerinin ve olayların yer, zaman bilgilerinin doğrulanmasını geciktirdiğini vurguluyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 23 Ocak'ta Cenevre'de düzenlediği özel oturumda, İran'daki insan hakları ihlallerine ilişkin Özel Raportör'ün görev süresini bir yıl, bağımsız soruşturma misyonunun yetkisini ise iki yıl uzatılması kararı alındı.