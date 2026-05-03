İran'daki Mahsa Emini gösterilerinde emniyet güçlerine saldırmakla suçlanan bir kişi idam edildi

Güncelleme:
İran'da Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar sırasında emniyet güçlerine saldırdığı iddiasıyla tutuklanarak idama mahkum edilen Mihrab Abdullahzade'nin cezası infaz edildi.

Tesnim Haber Ajansı, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, Abdullahzade'nin Eylül 2022'de Urumiye kentinde çıkan sokak olayları sırasında güvenlik görevlisi Abbas Fatemiye'nin darbedilerek hayatını kaybetmesine neden olmakla suçlandığı belirtildi.

Ekim 2022'de tutuklanan Abdullahzade hakkındaki idam cezasının bu sabah infaz edildiği bildirildi.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
