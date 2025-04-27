İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

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İran'daki Liman Patlamasında Can Kaybı 25'e Yükseldi

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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 800'e ulaştı. Olayla ilgili kayıpların bazıları hâlâ tespit edilemedi.

- İran'daki liman patlamasında can kaybı 25'e yükseldi

TAHRAN - İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda dün meydana gelen şiddetli patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, yaralı sayısı 800'e ulaştı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaşıyor. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, yaptığı açıklamada, "Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Şu ana kadar ölenlerden yalnızca 10 kişinin kimliği tespit edilebildi. Bunlardan 8'i erkek, 2'si ise kadın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, patlamada yaralananların sayısının 800'e ulaştığını, 6 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Yangının yüzde 80'i söndürüldü

İçişleri Bakanı İskender Mümini, Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Mümini, yangın söndürme operasyonlarının dün öğleden sonra başladığını ve Tahran başta olmak üzere çevre illerden yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı. Yangının yüzde 80'inin söndürüldüğünü belirten Mümini, kalan kısmın ise birkaç saat içinde tamamen söndürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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