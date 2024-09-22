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İran'daki Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması: 28 Ölü

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İran'ın Güney Horasan eyaletinde meydana gelen metan gazı patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e yükseldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, Güney Horasan'a bağlı Tebes ilçesindeki kömür madeninde dün gece meydana gelen metan gazı patlamasına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kulivend, "Tebes kömür ocağındaki ölü sayısı 28'e yükseldi. Mahsur kalan 24 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, 17 yaralının ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ülkenin doğusundaki Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes ilçesindeki bir kömür madeninde iki blokta dün gece metan gazı patlaması meydana geldiği bildirilmişti.

Eyaletin Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, son olarak ölü sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

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