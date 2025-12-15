İran'da her yıl yaklaşık 20 bin kişi, trafik kazalarında hayatını kaybediyor

İran'da her yıl yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği, 400 bin civarında kişinin de yaralandığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Emniyet Teşkilatı Trafikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Mümini, ülkesindeki trafik kazalarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Mümini, "İran genelinde her yıl yaklaşık 20 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor ve 400 bin kişi de yaralanıyor." bilgisini verdi.

Durumu "insani bir felaket" olarak nitelendiren İranlı yetkili, yaralananlardan yüzde 10 ila 15'inin kalıcı engellilikle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Trafik kazalarının önlenmesinde ülkede 30'dan fazla kurumun rol oynadığını dile getiren Mümini, kazaların azaltılması için yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.