İran'da "İsrail ile işbirliği ve Halkın Mücahitleri Örgütü'ne üyelik" suçundan bir kişi idam edildi

İran'da terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü üyeliği ve İsrail ile işbirliği suçlamalarıyla yargılanarak idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Sultan Ali Şirzadi Fahr adlı kişi ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü mensubu olmak ve İsrail dış istihbarat örgütü Mossad ile işbirliği suçlamalarından yargılandı.

Haberde, idam edilen kişinin uzun süredir Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi olduğu, örgütle ve Mossad ile "geniş kapsamlı işbirliği" içinde olduğu ifade edildi.

İdam edilen kişinin örgütün 1988'de İran'a karşı yürüttüğü "Furug-u Cavidan" ve "Çalçerag" adı verilen saldırılara da katıldığını mahkemede itiraf ettiği aktarıldı.