İran'da, terör eylemi hazırlığında olduğu iddia edilen 4 kişi yakalandı

İran'da "ayrılıkçı gruplarla bağlantılı" olarak "terör eylemi" gerçekleştirmeyi planlayan 4 kişinin yakalandığı duyuruldu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hamza Karargahı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 27 Nisan'da Kürdistan eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda "ayrılıkçı gruplarla bağlantısı olan" ve terör eylemi hazırlığı içerisindeki 4 kişi yakalandı.

Operasyonda, Starlink uydu terminalleri, çok sayıda silah, el bombası ve sahte kimlik ele geçirildi.