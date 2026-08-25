Sepehran uçağı Meşhed'de pistten çıktı, yaralı yok
Sepehran Havayolları'na ait Tahran-Meşhed seferi, Meşhed Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı. Yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tahliyenin güvenli şekilde yapıldığı bildirildi.
İran'ın Tahran- Meşhed seferini yapan Sepehran Havayollarına ait yolcu uçağının, iniş sırasında Meşhed Havalimanı'nda pistten çıktığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Meşhed Uluslararası Şehit Haşimi Nejad Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Caferi, olaya ilişkin bilgi verdi.
Caferi, "Sepehran Havayollarına ait Tahran-Meşhed seferi, iniş sırasında pistten çıktı ancak yolcular ve mürettebatın tamamının sağlık durumu iyi." dedi.
İranlı yetkili, olayın ardından yolcuların uçaktan güvenli şekilde tahliye edildiğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.
Kaynak: AA