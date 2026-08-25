Haberler

Sepehran uçağı Meşhed'de pistten çıktı, yaralı yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sepehran Havayolları'na ait Tahran-Meşhed seferi, Meşhed Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı. Yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, tahliyenin güvenli şekilde yapıldığı bildirildi.

İran'ın Tahran- Meşhed seferini yapan Sepehran Havayollarına ait yolcu uçağının, iniş sırasında Meşhed Havalimanı'nda pistten çıktığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Meşhed Uluslararası Şehit Haşimi Nejad Havalimanı Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Caferi, olaya ilişkin bilgi verdi.

Caferi, "Sepehran Havayollarına ait Tahran-Meşhed seferi, iniş sırasında pistten çıktı ancak yolcular ve mürettebatın tamamının sağlık durumu iyi." dedi.

İranlı yetkili, olayın ardından yolcuların uçaktan güvenli şekilde tahliye edildiğini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Kaynak: AA
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı

Erdoğan, Netanyahu'yu üstüne basa basa uyardı: Fırsat vermeyeceğiz
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?

İslam Memiş'ten altın fiyatları için çok konuşulacak kehanet

Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

İşte Süleymancılar'ın kayyum atanan 11 şirketi! Ünlü markalar da var
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı

Çocuğun elindeydi bomba gibi patladı, bütün mahalle ayağa kalktı

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında

Ülkenin eski cumhurbaşkanı ve oğlu gözaltında: Suçlamalar çok ağır
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor

Yumurtayı yiyen hastaneye koştu: 8 ülkede alarm verildi
Cem Küçük soruşturmasında 'sahte Forbes haberi' detayı! Özyurt'tan 115 bin TL gelmiş

"Forbes'a çıktı" dediği isimden gelen paraya bakın