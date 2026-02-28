Haberler

ABD ve İsrail saldırılarının sürdüğü Tahran'da uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başkent Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşları durduruldu. İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuşların yeniden başlayacağına dair resmi bir duyuru yapılana kadar yolcuların havaalanına gitmemesini istedi.

  • İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı, yeni bir duyuruya kadar tüm uçuşlara kapatıldı.
  • ABD ve İsrail, İran'ın başkent Tahran dahil çok sayıda kente ortak saldırılar düzenledi.
  • İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlattı.

İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanının uçuşlara kapatıldığı kamuoyuna açıklandı.

Dünya yeni güne ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başladı. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran'da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırıları gerçekleştirdi.

TAHRAN'DAKİ HAVALİMANI KAPATILDI

Jamaran haber sitesi, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar, İmam Humeyni Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Yolculardan, uçuşların yeniden başlayacağı resmi duyuru yapılana kadar havaalanına gitmemeleri istendi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
