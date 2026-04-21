İranlı Sünni din adamı İsmailzehi'den İran ve ABD'ye "adil bir anlaşma" çağrısı

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin, "Bu çıkmazdan tek çıkış yolu adil bir anlaşmadır." dedi.

İsmailzehi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın hava sahasının "düşman" kontrolünde olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunması için gerekli ekipmanlara sahip olmadığını öne süren İsmailzehi, "Altyapı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu çıkmazdan tek çıkış yolu adil bir anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

İsmailzehi ayrıca, "Bugün (anlaşmaya) engel olan aşırılıkçılar yarın vatanın harap olması karşısında Allah'a ve bu mazlum millete ne cevap verecek?" ifadesini kullandı.