İranlı Sünni din adamı İsmailzehi'den İran ve ABD'ye "adil bir anlaşma" çağrısı

Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin adil bir anlaşmanın önemini vurgulayarak, İran'ın hava sahasının kontrolünün düşman elinde olduğunu belirtti.

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin, "Bu çıkmazdan tek çıkış yolu adil bir anlaşmadır." dedi.

İsmailzehi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın hava sahasının "düşman" kontrolünde olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunması için gerekli ekipmanlara sahip olmadığını öne süren İsmailzehi, "Altyapı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu çıkmazdan tek çıkış yolu adil bir anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

İsmailzehi ayrıca, "Bugün (anlaşmaya) engel olan aşırılıkçılar yarın vatanın harap olması karşısında Allah'a ve bu mazlum millete ne cevap verecek?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
El sıkışıldı! Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı

Süper Lig devi yeni sezonun ilk transferini Malinovskyi ile yaptı
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli

İspanyol devi, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen ücret
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! Her şey iki kişiye kaldı

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı
Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada

Yer hizmetleri aracıyla koli koli taşırken yakalandılar
Gabriel Sara'nın yakın arkadaşı Noa Lang'ın yerine Galatasaray'a geliyor

Aralarından su sızmıyordu! Eski kankası Cimbom'a geliyor