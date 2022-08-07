İran'da sıcak hava Kaşan kentindeki Niyaser Şelalesinden detaylar İranlılar ve turistlerin şelalede fotoğraf çekinmesi Şelalede serinleyen çocuklardan detaylar KAŞAN - Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan İranlılar, şelale ve süs havuzlarına akın etti. Kaşan kentindeki Niyaser Şelalesinden detaylar İranlılar ve turistlerin şelalede fotoğraf çekinmesi Şelalede serinleyen çocuklardan detaylar KAŞAN - Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan İranlılar, şelale ve süs havuzlarına akın etti. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kaşan kentindeki Niyaser Şelalesi büyük ilgi görüyor. Iraklı turistlerin de ilgisini çeken bölgede, çocuklar uzun süre dizlerine kadar suyun içinde serinleme fırsatı buluyor. Güncel AA / Eisa Mohammadi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İran'da sıcak hava - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.