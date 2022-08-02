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İran'da sıcak hava

Su fıskiyelerinin altında serinleyenlerden detaylar TAHRAN - Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu İran'ın başkenti Tahran'da sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki fıskiyelerin altına girerek hem eğlendi hem de serinlemeye çalıştı.

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Su fıskiyelerinin altında serinleyenlerden detaylar TAHRAN - Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu İran'ın başkenti Tahran'da sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki fıskiyelerin altına girerek hem eğlendi hem de serinlemeye çalıştı.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Tahran İran su Güncel Haberler

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