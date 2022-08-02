İran'da sıcak hava
Su fıskiyelerinin altında serinleyenlerden detaylar TAHRAN - Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu İran'ın başkenti Tahran'da sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki fıskiyelerin altına girerek hem eğlendi hem de serinlemeye çalıştı.
- Güncelleme:
Su fıskiyelerinin altında serinleyenlerden detaylar TAHRAN - Hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu İran'ın başkenti Tahran'da sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki fıskiyelerin altına girerek hem eğlendi hem de serinlemeye çalıştı.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel