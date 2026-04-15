İran Kızılayı: Abd-İsrail Saldırılarında Enkaz Altında Kalan 7 Binden Fazla Kişi Kurtarıldı

İran Kızılayı Başkanı, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından arama kurtarma çalışmalarında 7 binden fazla kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını açıkladı. Savaşın başlamasından bu yana can kaybı da artıyor.

(ANKARA) - İran Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef aldığı saldırıların ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altından 7 binden fazla kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi.

Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand, savaş süresince yürütülen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. Kolivand, bazı bölgelerde ABD-İsrail bombardımanlarının ardından oluşan enkazdan insan kalıntılarına ulaşmanın 20 güne kadar sürebildiğini belirtti.

Savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana İran'daki toplam can kaybı sayısı netlik kazanmadı ancak ABD merkezli sivil toplum kuruluşu olan Human Rights Activists News Agency (HRANA) verilerine göre, geçen hafta itibarıyla en az 254'ü çocuk olmak üzere bin 701 sivil hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıların ardından birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve can kaybı sayılarının artabileceğini ifade ediyor.

