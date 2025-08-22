İran'da Polislere Silahlı Saldırı: 5 Şehit

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde devriye ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde devriye ekiplerine silahlı saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, silahlı bir grup Haş-İranşehr yolunda kontrol noktasındaki iki devriye ekibine saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.

Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede daha önce sivil ve askeri hedeflere düzenlenen saldırıyı Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlenmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

3 yıldır Messi'nin yanında gezerek servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.