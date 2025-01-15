İran'da eğitim uçağı düştü! 3 mürettebat öldü
İran'da polis eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü. Uçakta bulunan pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.
İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kenti yakınlarında pilot eğitim uçağı düştü. İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, uçağın düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
3 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan açıklamada uçağın modeline ilişkin bilgi paylaşılmazken teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyuruldu. Kazada pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Pilot adaylarının pratik yapması amacıyla kullanılan eğitim uçaklarında ender de olsa benzeri kazalar meydana geliyor.