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İran'da eğitim uçağı düştü! 3 mürettebat öldü

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İran'da polis eğitim uçağı teknik arıza nedeniyle düştü. Uçakta bulunan pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

İran'ın Gilan eyaletine bağlı Reşt kenti yakınlarında pilot eğitim uçağı düştü. İran Polisi Halkla İlişkiler Birimi, uçağın düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

3 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamada uçağın modeline ilişkin bilgi paylaşılmazken teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyuruldu. Kazada pilot, yardımcı pilot ve uçuş mühendisinden oluşan 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Pilot adaylarının pratik yapması amacıyla kullanılan eğitim uçaklarında ender de olsa benzeri kazalar meydana geliyor.

İran'da eğitim uçağı düştü! 3 mürettebat öldü
Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

boing uçağıyla eğitim uçağının ne alakası var

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

İran uçabilen birşeyiniz var mı acaba :)

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