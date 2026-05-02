İran'da Patlamamış Mühimmat İnfilakı: 14 Devrim Muhafızı Hayatını Kaybetti

TAHRAN, 2 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın kuzeybatısındaki Zencan eyaletinde patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu İran Devrim Muhafızları mensubu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları'nın Zencan eyalet birimi olan Ensar el-Mehdi Birlikleri, patlamanın ABD ve İsrail'in 40 gün boyunca İran'a düzenlediği hava saldırılarından geriye kalan patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirme çalışmaları sürerken yaşandığını açıkladı.

Türü belirlenemeyen bir mühimmatın neden olduğu patlamada hayatını kaybedenlerin, Devrim Muhafızları'nın en deneyimli, eğitimli ve uzman personeli arasında yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada Ensar el-Mehdi Birlikleri'nin 15.000'den fazla patlamamış mühimmatı tespit ederek etkisiz hale getirdiği de kaydedildi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta Tahran'a ve İran'daki diğer kentlere başlattığı ortak saldırıda İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, üst düzey askeri komutanlar ve siviller hayatını kaybetti. İran bu saldırılara, İsrail'e ve ABD'nin Ortadoğu'daki tesislerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek yanıt verdi.

8 Nisan'da taraflar arasında ateşkes sağlandı.

