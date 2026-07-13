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Bender Abbas kentindeki patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı açıklandı

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İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentlerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin faaliyete geçmesinden kaynaklandığı açıklandı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyindeki patlamalara ilişkin açıklama yayımladı.

Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusu ile Çabahar ile Kunarek kentinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

İran basını, ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesinin duyulduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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