İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentindeki bir binada patlama meydana geldi

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 8 katlı bir binada meydana gelen patlama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

İSTANBUL (AA) İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bir binada patlama oldu.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

