İran'da Nevruz Bayramı hazırlıkları ekonomik kriz gölgesinde yapılıyor - Haberler

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İran'da Nevruz Bayramı hazırlıkları ekonomik kriz gölgesinde yapılıyor

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı öncesinde halk, uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik kriz gölgesinde hazırlıklarını yapıyor.

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı öncesinde halk, uygulanan yaptırımlar nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik kriz gölgesinde hazırlıklarını yapıyor. Nevruz Bayramı için alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar nedeniyle başkent Tahran'daki Tecriş Pazarı'nda hareketlilik yaşandı.

İran'da Nevruz Bayramı hazırlıkları ekonomik kriz gölgesinde yapılıyor

İran'da Nevruz Bayramı hazırlıkları ekonomik kriz gölgesinde yapılıyor

İran'da Nevruz Bayramı hazırlıkları ekonomik kriz gölgesinde yapılıyor

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Nevruz Bayramı, Ekonomik Kriz, Tahran, İran, Güncel, Haberler

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