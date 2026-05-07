İran basını: Keşm Adası'nda İran silahlı kuvvetleriyle düşman unsurları arasında karşılıklı ateş açıldı

İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan Keşm Adası'nda İran Silahlı Kuvvetleri ile "düşman unsurları" arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirildi.

Karşılıklı ateş açılmasında Keşm Adası'ndaki "Behmen İskelesi"nin bazı ticari bölümleri hedef alındı.

Karşılıklı ateşin çatışma mı yoksa "düşman unsurların" hava saldırısı ve bu saldırıya İran hava savunma sistemlerinin yanıt vermesi mi olduğuna dair ise detay verilmedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Behmen İskelesi'ne yönelik saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) rolü olabileceğini iddia etti.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli kaynaklar İran'da yaşananlarla ilgileri olmadığını ileri sürdü.

Öte yandan İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde de patlama seslerinin duyulduğu ancak bu seslerin Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gemi geçişleriyle ilgili uyarı atışlarından kaynaklandığı ifade edildi.

Ayrıca Tesnim Haber Ajansı, Bender Abbas'a yönelik de insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tesnim, söz konusu iki İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Patlama sesleri

İran basını ülkenin güneyindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini bildirmişti.

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu açıklamıştı.