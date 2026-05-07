İran'ın Keşm Adası ve Bender Abbas kentindeki bazı noktalar İHA'larla hedef alındı

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bölgelerde bazı noktaların İHA'lar tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırının Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılmış olabileceği öne sürülüyor.

İran'ın Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası ile Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bazı noktaların "düşman unsurlara" ait İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından hedef alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Keşm Adası'nda bulunan Behmen İskelesi'nin hedef alınmış olabileceğini ve patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin küçük İnsansız Hava Araçlarına (İHA) karşı koymasından kaynaklandığını duyurdu.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de iki İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Saldırının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ve bu durumun teyit edilmesi halinde Abu Dabi yönetiminin "ağır bedel" ödeyeceği ifade edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli kaynaklar İran'da yaşananlarla ilgileri olmadığını ileri sürdü.

Öte yandan İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesinde de patlama seslerinin duyulduğu ancak bu seslerin Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin gemi geçişleriyle ilgili uyarı atışlarından kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
