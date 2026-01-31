İran'ın Güneyindeki Bandar Abbas Kentinde Binada Patlama

(ANKARA) - İran'ın güneyinde, Basra Körfezi kıyısındaki Bandar Abbas kentinde sekiz katlı bir binada meydana gelen patlamada yapının iki katı çöktü. İran devlet haber ajansı İRNA'ya konuşan bir itfaiye yetkilisi yangının ilk belirlemelere göre gaz kaçağından kaynaklandığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre patlama, kentin Moallem Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. Çökme sonucu çevredeki bazı araçlar ve iş yerleri de hasar gördü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekibi gönderilirken, binada yaşayanların tamamı tahliye edildi.

İran devlet medyası soruşturmanın sürdüğünü aktardı. İRNA'ya konuşan itfaiye yetkilisi Babek Rabiei, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığını söyledi.

Yarı resmi Tesnim haber ajansı, sosyal medyada yayılan "Devrim Muhafızları Donanması'ndan bir komutanın hedef alındığı" yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu belirtti. Ajans, patlamanın herhangi bir askeri yetkiliyi hedef aldığına dair söylentileri kesin bir dille yalanladı. İran basınında can kaybı bilgisine yer verilmedi.

Öte yandan patlama ABD'nin İran saldırabileceğine dair söylentiler gündemdeyken meydana geldi. İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, Washington'ın Körfez bölgesinde artan askeri varlığına dikkati çekerek, silahlı kuvvetlerin olası saldırılara karşı "tam savunma ve askeri teyakkuz halinde" olduğunu söylemişti.