İran'da Emniyet Güçleri ile Teröristler Arasında Çatışma: 4 Ölü
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada biri emniyet görevlisi olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar, bölgede faaliyet gösteren Ceyşul Adl örgütü ile ilişkilendiriliyor.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri emniyet görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti.
"Ana" Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Muhammed Rıza İshaki konuya ilişkin bilgi verdi.
İshaki, "Seravan polis karakoluna saldırı düzenleyen Ceyşul Zulüm (Ceyşul Adl) örgütü mensuplarının emniyet güçleriyle girdiği çatışmada 3 terörist öldürüldü, 2 kişi yakalandı." dedi.
İranlı yetkili aynı çatışmada bir emniyet görevlisinin de hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.
Ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.