İran'da Emniyet Güçleri ile Çatışmada 6 Terörist Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile gerçekleştirilen operasyonda, intihar ve sabotaj eylemleri planlayan 6 terörist öldürüldü. 2 terörist sağ olarak ele geçirildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile çatışmaya giren 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletinin güney ve kuzey bölgesindeki 2 operasyonda, intihar ve sabotaj eylemleri planlayan 6 terörist öldürüldü. 2 kişi sağ ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kişilerin hangi terör örgütüne bağlı oldukları ya da kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.