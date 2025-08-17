İran'da Emniyet Güçleri ile Çatışmada 6 Terörist Öldürüldü
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile gerçekleştirilen operasyonda, intihar ve sabotaj eylemleri planlayan 6 terörist öldürüldü. 2 terörist sağ olarak ele geçirildi.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile çatışmaya giren 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletinin güney ve kuzey bölgesindeki 2 operasyonda, intihar ve sabotaj eylemleri planlayan 6 terörist öldürüldü. 2 kişi sağ ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu kişilerin hangi terör örgütüne bağlı oldukları ya da kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel