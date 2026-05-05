İran'da "düşmanla işbirliği" iddiasıyla 22 kişinin mal varlığına el konuldu
İran'ın Simnan eyaletinde, "düşmanla işbirliği ve ülkeye ihanet" iddiasıyla 22 kişinin mal varlığına el konuldu.
İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan haberde, "düşmanla işbirliği yapan" 22 kişinin okul, üniversite, sanayi tesisleri ve kamusal alanlarda zarara yol açtığı öne sürüldü.
Mal varlıklarına el konulanlar arasında Mehdi Nesiri, Zeynep Avazabadi, Fatma Kuçekpur, Muhammed Ali Fuadi, Zeyneb Ekberi, Feranek Rehber, Hediye Kimiyayi, Dorsa Rehber, Ali Aryan Sabır, Reh Purismail, İhsan İbrahimiyan, Zehra Şisi, Nilüfer Esediyan, Solmaz Gaffarbeygi, Daryan Kiareş Nili, Ali Şakiri Talarpoşti, Feranek Emiri Bağbadrani, Vehid Purrızai, Mehdi Heyderi, Muhsin Hüseyni, Reşit Nuri ve Ramin Saimipur'un bulunduğu aktarıldı.
Haberde, söz konusu kişilerin yargı süreçlerinin ise devam ettiği kaydedildi.