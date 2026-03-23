İran'da Buşehr Meteoroloji Müdürlüğü, "Dünya Meteoroloji Günü"nde ABD-İsrail tarafından vuruldu

İran'ın Buşehr kentindeki Meteoroloji Müdürlüğü binasının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde ABD- İsrail tarafından hedef alındığı ve saldırıda Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Buşehr'in merkezindeki sivil yerleşim yerinde bulunan Buşehr Eyaleti Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası, sabaha karşı ve sabah saatlerinde iki kez ABD-İsrail tarafından saldırıya uğradı.

Buşehr Meteoroloji Genel Müdürü Peyam Musaidi, meteoroloji binasına saldırının bugün, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu eylem, İran milletinin düşmanlarının düşmanca doğasını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Musaidi, saldırıda Buşehr Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in hayatını kaybettiğini bildirdi.