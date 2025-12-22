Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bazı kentlerde füze denemesi yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın farklı kentlerinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füze denemeleri yapıldı. Tahran, Meşhed, İsfahan, Hürremabad ve Mahabad'da görüntülenen denemeler, ülkenin askeri gücünü gösterme amacı taşıyor.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı kentlerde füze denemesi yaptığı bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen füze denemeleri görüntülendi.

Füze denemelerinin Tahran, Meşhed, İsfahan, Hürremabad ve Mahabad kentlerinde yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

İfadeye çağırılacak mı? İddialara Son noktayı Başsavcılık koydu
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

İfadeye çağırılacak mı? İddialara Son noktayı Başsavcılık koydu
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanındaki yerini korudu

FIFA dünya klasmanındaki sıramız belli oldu
Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu üzen haberi "Güle güle canım" notuyla duyurdu
title