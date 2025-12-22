İran Devrim Muhafızları Ordusu, bazı kentlerde füze denemesi yaptı
İran'ın farklı kentlerinde Devrim Muhafızları Ordusu tarafından füze denemeleri yapıldı. Tahran, Meşhed, İsfahan, Hürremabad ve Mahabad'da görüntülenen denemeler, ülkenin askeri gücünü gösterme amacı taşıyor.
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun bazı kentlerde füze denemesi yaptığı bildirildi.
Fars Haber Ajansına göre, ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen füze denemeleri görüntülendi.
Füze denemelerinin Tahran, Meşhed, İsfahan, Hürremabad ve Mahabad kentlerinde yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel