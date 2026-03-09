Haberler

İran'da Yeni Saldırı Dalgası: Birçok Şehirde Patlamalar Bildirildi

Güncelleme:
İran medyası, Tahran'a bağlı bölgelerde ve Isfahan'da insansız hava araçları ve füze saldırıları sonucu birçok patlama duyulduğunu bildirdi. Özellikle Karaj, Nazarabad ve Andişeh'deki askeri üslerin hedef alındığı belirtiliyor.

(ANKARA) - İran medyası, Tahran'ın batısı ile Karaj, Nazarabad, Andişeh, Şahriar ve Isfahan'da üslerin, insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırılarına hedef alındığını ve şiddetli patlamaların duyulduğunu bildirdi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin başkenti Tahran'ın batı bölgeleri de dahil olmak üzere birden fazla patlama duyuldu. Karaj, Nazarabad, Andişeh ve Şahriar'daki Basij ve İran Devrim Muhafızları'nın üslerinin İHA ve füze saldırılarına hedef alındığını ve bu bölgelerde patlamaların meydana geldiği aktarıldı.

Ayrıca, Isfahan'da güçlü patlamalar duyulduğu bildirildi. Ahvaz'da da bugün öğleden sonra patlamaların duyulduğu belirtildi.

İran'ın güneydoğusundaki Zahedan şehrinde ise, yerel haber kaynağı Haalvsh, bu gece şehrin farklı bölgelerinde birkaç şiddetli patlamanın duyulduğunu aktardı.

Kaynak: ANKA
