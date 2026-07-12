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İran devlet televizyonu: Çabahar ve Buşehr kentlerinde patlama sesleri duyuldu

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İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde 2, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr'de ise 5 yeni patlama sesi duyuldu. İran devlet televizyonu olayı doğruladı.

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde patlama seslerinin duyulduğu ve Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde de 5 yeni patlamanın meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, güneyde Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu.

Ülkenin güneybatısında daha önce patlamaların bildirildiği ve Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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