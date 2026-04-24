İran'da bir polisi öldürmekle suçlanan kişi idam edildi

İran'da bir polisi kasten öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA'da yayımlanan habere göre, Elburz eyaletine bağlı Çeharbag kentinde Mart 2022'de güvenlik güçleri ile uyuşturucu kaçakçıları arasında çıkan çatışma sırasında hayatını kaybeden narkotik polisi Muhammed Mehdi Vekili'yi kasten öldürmekle suçlanan kişi idam edildi.

Hakkındaki karar Yüksek Mahkeme'de de onaylanan ve kimliği açıklanmayan kişinin cezası Kerec Cezaevi'nde infaz edildi.