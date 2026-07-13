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İran basını: Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu

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İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu. Bölge sakinleri seslerin denizden geldiğini belirtirken, yetkililer henüz açıklama yapmadı. ABD ordusunun 7 Temmuz'dan bu yana bölgeye saldırılar düzenlediği biliniyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Bender Abbas kenti ile Keşm Adası yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Bölge sakinleri patlama seslerinin deniz tarafından geldiğini belirtirken, İranlı yetkililer konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD ordusu, 7 Temmuz'dan bu yana aralıklarla İran'ın güney kıyılarına saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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