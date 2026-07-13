İran basını: Bender Abbas kentinin doğusunda 4 patlama sesi duyuldu
İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Çabahar kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Yarı resmi ajansa göre Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin hedef alındığı bildirildi.
İran'ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.
İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.
Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.???????
Kaynak: AA / Tolga Akbaba