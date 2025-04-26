İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 47 Yaralı

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda henüz nedeni bilinmeyen şiddetli patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 47 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan Acil Durum Kurumu Sözcüsü Hüseyin Kasımi, Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada ilk belirlemelere göre 47 kişi yaralandı.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade ise limanda patlamadan sonra çıkan yangını söndürme çalışmalarının hala sürdüğünü aktardı.

Hasanzade, patlamanın, limandaki bazı konteynerlerin patlaması nedeniyle meydana geldiğini ve olayda yaralılar olduğunu aktarmıştı.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı bildirilmişti.