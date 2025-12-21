İran'ın Fars eyaletinde sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Fars eyaletinde son iki günde meydana gelen aşırı yağışlar, 5 kişinin ölümüne ve tarım sektöründe büyük hasarlara yol açtı. Yetkililer, gelecekteki krizlere karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
İran'ın Fars eyaletinde, son iki günde meydana gelen aşırı yağışın ardından oluşan sel nedeniyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulamrıza Gulami konuya ilişkin bilgi verdi.
Gulami, "Son iki günde 186 milimetre yağış kaydedildi. Bu görülmemiş yağış, 5 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu." dedi.
Selin tarım sektöründe geniş çaplı zararlara yol açtığını dile getiren İranlı yetkili, bu tür krizlere karşı hazırlık amacıyla çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel