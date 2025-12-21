İran'ın Fars eyaletinde sel nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Fars eyaletinde, son iki günde meydana gelen aşırı yağışın ardından oluşan sel nedeniyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulamrıza Gulami konuya ilişkin bilgi verdi.

Gulami, "Son iki günde 186 milimetre yağış kaydedildi. Bu görülmemiş yağış, 5 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu." dedi.

Selin tarım sektöründe geniş çaplı zararlara yol açtığını dile getiren İranlı yetkili, bu tür krizlere karşı hazırlık amacıyla çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.