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İran'da Aşırı Muhafazakar Gazeteye Trump'tan Suikast Tehdidine Uyarı

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İran'da Keyhan gazetesinin, ABD Başkanı Trump'a yönelik Süleymani'nin intikamı için suikast tehdidinde bulunması, hükümetin tepkisini çekti. Basın Denetleme Kurulu, gazeteyi uyararak, bu tür içeriklerin ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.

İran'da aşırı muhafazakar bir gazetenin Kasım Süleymani'nin intikamı için ABD Başkanı Donald Trump'a suikast tehdidinde bulunması ülkede tepki çekerken Basın Denetleme Kurulu, " İran'ın çıkarlarına ve güvenliğine aykırı içerik" yayımlamasından dolayı gazeteye uyarı vererek, ülke yönetiminin Süleymani suikastına ilişkin tutumunun, faillerin uluslararası mahkemede yargılanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Aşırı muhafazakar Hüseyin Şeriatmedari'nin yönetimindeki devlete bağlı yayın yapan Keyhan gazetesi, dün ABD Başkanı Trump'ın birçok ülkeyi tehdit ettiğini ele aldığı bir yazıda, Trump'ın "Süleymani'nin intikamı için bu günlerde boş kafasına bir mermi yiyeceğini" yazdı.

İsrail yanlısı çizgisiyle bilinen Amerikan Fox News televizyonu da Keyhan gazetesinin yazısını haberleştirerek, "Trump'ın kendisini tehdit eden İran ile müzakerelere izin vermemesi gerektiğini" belirtti.

Söz konusu yazı ülkede farklı kesimlerin tepkisini çekerken Kültür ve İslami İrşad Bakanlığına bağlı İran Basın Denetleme Kurulu, gazeteye söz konusu yazıdan dolayı uyarı verdi.

İran'ın güvenliği, onuru ve çıkarlarına aykırı içeriklerin yayınlanmasının yasak olduğunu belirten Basın Denetleme Kurulu, ülke yönetiminin Süleymani suikastına ilişkin tutumunun dönemin ABD Başkanı (Trump) dahil faillerin uluslararası mahkemede yargılanmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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