İran'da Albay Görev Sırasında Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir albayın görev sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Albay Rahim Muhammedi'nin görev yaptığı kentte önceki saldırılarla bağlantılı korkular devam ediyor.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir albayın görev sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Albay Rahim Muhammedi, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde görev icra ederken yaşamını yitirdi.

Açıklamada detaylı bilgi verilmezken, Albay Muhammedi'nin Kirman eyaletindeki 41. Sarallah Tümeni'nde görevli olduğu belirtildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl adlı örgüt tarafından düzenlenen saldırılara sahne olmuştu. Eyalette son olarak 22 Ağustos'ta 5 polis öldürülmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler

Süper Lig'e bir yıldız transferi daha duyurdu: Bitirmek üzereler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan

İşte Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.