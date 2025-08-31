İran'da Albay Görev Sırasında Hayatını Kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir albayın görev sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Albay Rahim Muhammedi, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde görev icra ederken yaşamını yitirdi.

Açıklamada detaylı bilgi verilmezken, Albay Muhammedi'nin Kirman eyaletindeki 41. Sarallah Tümeni'nde görevli olduğu belirtildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl adlı örgüt tarafından düzenlenen saldırılara sahne olmuştu. Eyalette son olarak 22 Ağustos'ta 5 polis öldürülmüştü.