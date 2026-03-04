İran'da Hayatını Kaybeden Sivillerin Sayısı Bini Aştı

(ANKARA) - ABD merkezli insan hakları kuruluşu İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan süreçte hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını belirtti.

ABD merkezli HRANA, İran'da ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ölen sivillere ilişkin açıklama yaptı.

İran'daki gelişmeleri izleyen örgüt, hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığını, ölenler arasında en az 180 çocuğun da bulunduğunu kaydetti. Çocukların büyük bölümünün bir ilkokula düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kız öğrenciler olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA