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İran basını: Sistan ve Beluçistan, Buşehr ile Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu

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ABD saldırılarının sürdüğü İran'da Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama sesleri duyuldu. Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Kunarek, Çoğadek ve Bender Abbas kentlerinde patlamalar yaşandı.

ABD saldırılarının devam ettiği İran'da, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.

Buna göre, Sistan ve Beluçistan'a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek'te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.???????

ABD ordusu dün İran'ın güney kentlerine yoğun saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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