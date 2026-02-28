Haberler

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'daki ilkokulda ölen çocukların sayısı 85'e yükseldi

Hürmüzgan eyaletinde, Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği bildirildi. Okulun doğrudan hedef alındığı ve birçok öğrencinin saldırıda yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD- İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Fars Haber Ajansı, Minab Savcılığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti.

İran devlet televizyonu, Minab kentindeki ilkokula saldırıda 51 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
