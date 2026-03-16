ABD-İsrail'in saldırılarında İran'da bir okul daha hedef alındı

ABD- İsrail'in saldırılarında İran'da bir okulun daha hedef alındığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Merkezi eyaletine bağlı Humeyn kentinde İmam Rıza İlkokulu ABD-İsrail'in saldırılarının hedefi oldu.

Saldırıda can kaybı veya yaralı bilgisi verilmezken, yayınlanan görüntülerde okulun ciddi hasar aldığı görüldü.

Okulun çevresindeki sivil binaların da saldırıda zarar gördüğü belirtildi.

ABD, 28 Şubat'ta Minab kentinde bir ilkokula saldırmış ve saldırıda 139'u 7-12 yaşlarında ilkokul öğrencisi çocuk olmak üzere 185 kişi yaşamını yitirmişti.