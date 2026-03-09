Haberler

Albüm: İran'da Sağlık Çalışanları Abd-İsrail Saldırılarını Protesto Etti

Tahran'daki bir hastane, 1 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında zarar gördü. İranlı sağlık çalışanları, bu saldırıları protesto etmek için hastanenin önünde gösteri düzenledi.

TAHRAN, 9 Mart (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde yer alan bir hastane 1 Mart'ta ABD- İsrail saldırılarında zarar gördü.

İranlı sağlık çalışanları, cumartesi günü ülkedeki hastanelere yönelik ABD-İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla hastanenin önünde gösteri düzenledi.

Kaynak: Xinhua
