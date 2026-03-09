Albüm: İran'da Sağlık Çalışanları Abd-İsrail Saldırılarını Protesto Etti
Tahran'daki bir hastane, 1 Mart'taki ABD-İsrail saldırılarında zarar gördü. İranlı sağlık çalışanları, bu saldırıları protesto etmek için hastanenin önünde gösteri düzenledi.
TAHRAN, 9 Mart (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde yer alan bir hastane 1 Mart'ta ABD- İsrail saldırılarında zarar gördü.
İranlı sağlık çalışanları, cumartesi günü ülkedeki hastanelere yönelik ABD-İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla hastanenin önünde gösteri düzenledi.
Kaynak: Xinhua