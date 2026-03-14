Haberler

İran, 3 eyalette "ABD-İsrail ile bağlantılı" 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, 3 eyalette ABD-İsrail ile bağlantılı oldukları öne sürülen paralı asker hücrelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon sonucunda ele geçirilen silahlar ve yakalanan grupların ulusal güvenliği hedef alan eylemler planladığı belirtildi.

İran, 3 eyalette ABD- İsrail ile bağlantılı "paralı asker hücrelerine" yönelik operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığına dayandırdığı habere göre, kamuoyundan gelen ihbarlar ve yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Mazenderan eyaletinde ulusal güvenliği hedef alan eylemler planladığı tespit edilen 10 kişilik bir hücre yakalandı.

Haberde Rezevi Horasan eyaletinde de "düşmanla bağlantılı terörist medya ile işbirliği yapan" 10 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, Huzistan'da yurt dışından yönlendirildiği belirtilen 3 kişilik bir grubun da yakalandığını açıkladı.

Yetkililer, bu grubun son günlerde güvenlik güçlerine ve eyalet valiliği dahil olmak üzere bazı kamu binalarına silahlı saldırılar düzenlediğini aktardı. Operasyon sırasında iki Kalaşnikof saldırı tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İki bankanın izinleri iptal edildi

İki bankanın izinleri iptal edildi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde