Haberler

İran, Hürmüzgan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 55 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Hürmüzgan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı istihbarat birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 55 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanların ABD-İsrail ile bağlantılı 'paralı unsurlar' olduğu belirtildi.

İran, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı "paralı unsurlara" yönelik operasyonlarda 55 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı istihbarat birimleri Hürmüzgan eyaletinde ABD-İsrail bağlantılı hücrelere operasyon düzenledi.

Haberde, "Siyonist rejim ve suçlu Amerika'nın 55 paralı unsuru Hürmüzgan eyaletinde tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
