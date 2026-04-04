İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 101 kişi gözaltına alındı

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde "ABD- İsrail ile bağlantılı ajanlara" yönelik operasyonlarda 101 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Gilan Polis Teşkilatı, Gilan eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı 101 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haberde, yakalanan kişilerin "yasak bölgelerin fotoğraflarını çekmek ve bunları internette yayınlamak veya düşman medyaya göndermek ve kamuoyunda endişe oluşturmaya çalışmak" suçlarından yargı koordinasyonuyla tespit edilerek gözaltına alındığının bilgisi verildi.

Yakalananlardan 91'i "kamuoyunda endişe oluşturmaya çalışmak" amacıyla yalan haber ve söylenti yaymak, 10 kişi ise saldırıların hedefi olan yerlerin fotoğraflarını ve videolarını önceden planlayarak çekmek ve düşman ağlarına göndermekle suçlandı.