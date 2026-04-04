Haberler

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 101 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Gilan eyaletinde, ABD-İsrail ile bağlantılı olduğu iddia edilen 101 kişi gözaltına alındı. Yakalananların, yasak bölgelerin fotoğraflarını çekmek ve sosyal medyada yaymak suçlarından dolayı tespit edildiği belirtildi.

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde "ABD- İsrail ile bağlantılı ajanlara" yönelik operasyonlarda 101 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Gilan Polis Teşkilatı, Gilan eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı 101 kişinin yakalandığını açıkladı.

Haberde, yakalanan kişilerin "yasak bölgelerin fotoğraflarını çekmek ve bunları internette yayınlamak veya düşman medyaya göndermek ve kamuoyunda endişe oluşturmaya çalışmak" suçlarından yargı koordinasyonuyla tespit edilerek gözaltına alındığının bilgisi verildi.

Yakalananlardan 91'i "kamuoyunda endişe oluşturmaya çalışmak" amacıyla yalan haber ve söylenti yaymak, 10 kişi ise saldırıların hedefi olan yerlerin fotoğraflarını ve videolarını önceden planlayarak çekmek ve düşman ağlarına göndermekle suçlandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler